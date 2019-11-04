Зеленский подписал закон о судебной реформе: что изменится

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского управления. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон вдвое сокращает состава Верховного суда: с 200 до 100 судей.

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Также вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - ее состав сократится с 16 до 12 членов, их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии войдут трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов, и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями.