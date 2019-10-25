Верховный суд просит Зеленского заветировать судебную реформу

Пленум Верховного суда (Фото: пресс-служба ВС)

Пленум Верховного суда утвердил сегодня, 25 октября, обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором настаивает на ветировании принятого Верховной Радой законопроекта №1008 о судоустройстве и статусе судей. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

За проект обращения проголосовали 163 судьи, присутствовавшие на пленуме.

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В обращении говорится, что реализация некоторых положений закона приведет к посягательству на независимость судей и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права.

Закон, в частности, предполагает сокращение состава ВС с 200 до 100 судей и вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.