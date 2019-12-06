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Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского

Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
06.12.2019, 19:49

Реформа Зеленского дает основания считать, что "от воли большинства в парламенте зависит, останутся ли в должности судьи Верховного Суда"

Венецианская комиссия утверждает, что недавние законодательные изменения угрожают стабильности и независимости судебной власти Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Венецианская комиссия одобрила сегодня вывод по этому вопросу. Полный текст будет опубликован позже.

Комиссия позитивно оценила реформу процесса отбора судей и нового состава Верховного Суда, проведенную при пятом президенте Петре Порошенко. Там отметили, что все судьи были назначены после всесторонней оценки их деятельности и добропорядочности. Однако принятый недавно законопроект №1008 об органах судейского управления предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда до 100, что фактически означает повторное оценивание, и его, по мнению комиссии, следует отменить.

Там считают, что существенные изменения в составе Верховного Суда после выборов означают, что "от воли большинства в парламенте зависит, останутся ли в должности судьи высшего суда". "Это очевидная угроза их независимости", - говорится в заявлении.

В комиссии считают, что реформа Верховного Суда может быть завершена после уменьшения его загрузки делами, в том числе путем реформы судов первой и второй инстанций.

Комиссия сожалеет, что с роспуском ВККС 7 ноября процедура назначения судей первой и второй инстанций полностью остановилась.

Также в комиссии считают, что обжалования дисциплинарных решений Высшего совета правосудия должно быть возложено непосредственно на Верховный Суд, а не на не реформированный Киевский городской административный суд и апелляционный административный суд.

15 ноября Верховный суд сообщил, что решил оспорить судебную реформу Зеленского в КСУ.

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