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Верховный суд оспорит судебную реформу Зеленского в КСУ

Верховный суд оспорит судебную реформу Зеленского в КСУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
15.11.2019, 12:25

Пленум ВС считает неконституционным повторную проверку судей и другие положения принятого закона

Пленум Верховного суда сегодня принял решение обратиться в Конституционный суд с представлением о проверке на соответствие Конституции отдельных положений законов о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

Пленум суда считает неконституционной повторную проверку на компетентность, добропорядочность и профессиональную этику судей, которая должна пройти после сокращения состава ВС, уменьшение зарплаты и порядок дисциплинарной ответственности судей.

Также ВС настаивает на неконституционности нового порядка формирования ВККС и порядка увольнения членов ВСП.

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