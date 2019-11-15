Верховный суд оспорит судебную реформу Зеленского в КСУ

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Пленум Верховного суда сегодня принял решение обратиться в Конституционный суд с представлением о проверке на соответствие Конституции отдельных положений законов о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

Пленум суда считает неконституционной повторную проверку на компетентность, добропорядочность и профессиональную этику судей, которая должна пройти после сокращения состава ВС, уменьшение зарплаты и порядок дисциплинарной ответственности судей.

Также ВС настаивает на неконституционности нового порядка формирования ВККС и порядка увольнения членов ВСП.