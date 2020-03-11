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КСУ признал неконституционным закон Зеленского о реформировании Верховного суда

КСУ признал неконституционным закон Зеленского о реформировании Верховного суда - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
11.03.2020, 20:40

КСУ признал неконституционными положения закона, предусматривающего сокращение численности судей Верховного суда с 200 до 100

Конституционный суд признал неконституционными положения президентского закона о реформировании Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Закон предусматривал сокращение численности судей Верховного суда с 200 до 100 и уменьшение их зарплат.

Также вводился новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - ее состав должен был сократиться с 16 до 12 членов. Вводились изменения в процедуру конкурсного отбора членов комиссии.

При Высшем совете правосудия предполагалось создание комиссии добропорядочности и этики. Также предусматривалось расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

Юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик написала в Facebook, что КСУ сегодня "снес судебную реформу Зеленского".

"Судьи Верховного Суда радуются, потому что их не будут сокращать до 100. Члены Высшего совета правосудия радуются, потому что никакая этическая комиссия не будет их увольнять. Судьи радуются, потому что снова смогут заправлять всем в Высшей квалификационной комиссии судей. Не радуются только граждане Украины, которые как не видели справедливости в судах, так и не увидят", - считает юрист.

Координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков отметил, что "старая судейская корпорация будет до последнего защищать собственные статусы и состояния; полумеры в судебной реформе не работают, нужна тотальная перезагрузка системы".

  • 16 октября 2019 г Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1008 об органах судейского управления.
  • Перед голосованием представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что в Верховном суде больше судей, чем в высших судебных инстанциях других стран.

Ребрина Вадим
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