Пожар в доме Шабунина. Полиция не нашла следов взрывчатки, хотя о них писал ЦПК
Полиция не нашла ни следов взрывчатки у дома главы ЦПК Шабунина, ни свидетелей, которые могли бы подтвердить наличие взрывного устройства
Полиция не нашла следов взрывчатки у горевшего вчера дома главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, передает отдел коммуникации полиции Киевской области. При этом об остатках вероятной взрывчатки заявляли вчера в ЦПК.
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Правоохранители заверяют, что на месте происшествия работали эксперты, однако элементов взрывчатки не нашли. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами, пишут они.
Собранный пожарный мусор, биоматериалы и вещдоки отправили на экспертизу, чтобы установить причину загорания.
- Вчера ночью горел дом главы ЦПК Шабунина, обошлось без пострадавших. Активист писал, что перед взрывом соседка слышала взрыв. А ЦПК заявляли, что на месте происшествия были найдены следы вероятной взрывчатки.
- Шабунин считает, что его дом подожгли. Полиция открыла уголовное дело о поджоге.
- В посольстве США в Украине заявили, что обеспокоены недавними нападениями на политиков и представителей гражданского общества в Украине.
- Президент Владимир Зеленский также заявил, что дом активиста подожгли – и необходимо найти виновных.
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