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Пожар в доме Шабунина. Полиция не нашла следов взрывчатки, хотя о них писал ЦПК

24.07.2020, 11:25
Пожар в доме Шабунина. Полиция не нашла следов взрывчатки, хотя о них писал ЦПК - Фото
Дом Шабунина после пожара (фото - Схемы)

Полиция не нашла ни следов взрывчатки у дома главы ЦПК Шабунина, ни свидетелей, которые могли бы подтвердить наличие взрывного устройства

Полиция не нашла следов взрывчатки у горевшего вчера дома главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, передает отдел коммуникации полиции Киевской области. При этом об остатках вероятной взрывчатки заявляли вчера в ЦПК. 

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Правоохранители заверяют, что на месте происшествия работали эксперты, однако элементов взрывчатки не нашли. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами, пишут они. 

Собранный пожарный мусор, биоматериалы и вещдоки отправили на экспертизу, чтобы установить причину загорания.

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Марк Сировой
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