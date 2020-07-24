Пожар в доме Шабунина. Полиция не нашла следов взрывчатки, хотя о них писал ЦПК

Полиция не нашла ни следов взрывчатки у дома главы ЦПК Шабунина, ни свидетелей, которые могли бы подтвердить наличие взрывного устройства

Полиция не нашла следов взрывчатки у горевшего вчера дома главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, передает отдел коммуникации полиции Киевской области. При этом об остатках вероятной взрывчатки заявляли вчера в ЦПК.

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Правоохранители заверяют, что на месте происшествия работали эксперты, однако элементов взрывчатки не нашли. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами, пишут они.

Собранный пожарный мусор, биоматериалы и вещдоки отправили на экспертизу, чтобы установить причину загорания.

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Марк Сировой

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