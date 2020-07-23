Зеленский: Дом Шабунина был подожжен. Виновных надо обязательно найти и наказать

Президент Зеленский написал, что его расстраивает неспособность украинского общества перестать играть в демонстративное насилие

Родительский дом активиста Виталия Шабунина, который был цинично подожжен – явный признак того, что украинское общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Такое заявление в связи с пожаром в доме Шабунина опубликовано в Telegram президента Владимира Зеленского.

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Зеленский написал, что его очень волнует и расстраивает неспособность украинского общества отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений и "перестать играть в демонстративное насилие".

По его мнению, Украина уже должна выходить из эпохи конфликтов.

"Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран", – говорится в Telegram президента.

Зеленский потребовал оперативных и профессиональных ответов правоохранительных органов на вопросы: "Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто поднимают непростые вопросы общественного устройства".

Глава государства выразил сочувствие Шабунину и всем, кто из-за своей гражданской позиции попадает в неприятные ситуации.

"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так – найти и наказать. А мы – общество – все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно. "Общество диалога, а не общество насилия" – вот кредо, которое должно стать для нас аксиомой", – резюмировал Зеленский.

Сегодня ночью в Киеве случился пожар в доме главы общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина. Активист считает, что его жилье подожгли.

Сегодня ночью в Киеве в доме главы общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина. Активист считает, что его жилье подожгли. Полиция открыла уголовное дело по факту поджога. Выводов следствия о том, что пожар начался в результате поджога, пока нет.

Полиция Выводов следствия о том, что пожар начался в результате поджога, пока нет. В посольстве США в Украине заявили, что обеспокоены недавними вероятными нападениями на политических деятелей и представителей гражданского общества в Украине.

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Наталия Медведева

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