США обеспокоены сообщениями о нападениях в Украине

В посольстве США отметили, что в демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою безопасность

В посольстве США в Украине заявили, что обеспокоены недавними вероятными нападениями на политических деятелей и представителей гражданского общества в Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

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"Мы обеспокоены недавними потенциальными нападениями, направленными как против политических деятелей, так и против представителей гражданского общества в Украине", - сказано в сообщении.

Посольство США призвало правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных.

"В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность", - добавили американские дипломаты.

В представительстве США не уточнили, о каких именно "потенциальных нападениях" идет речь.

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Вадим Ребрина

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