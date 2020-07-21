В нардепа Волошина из ОПЗЖ бросили яйцо с зеленкой: задело также "слугу" – видео

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Предупреждение: на видео выше – ненормативная лексика и насилие

Сегодня, 21 июля, под зданием Рады облили зеленкой народного депутата Олега Волошина от пророссийской партии Оппозиционная платформа-За життя. Об этом пишет Радио Свобода, показав также последствия инцидента.

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Полиция задержала мужчину, который бросил яйцо, начиненное красящим веществом. Когда напавшего скрутили, Волошин подбежал и ударил его кулаком по лицу.

Как отметила журналист София Середа, которая показала фото облитого зеленкой нардепа, нападение произошло "после пятничного заявления Волошина об "отсутствии сувернитета" у Украины".

Соратник нападавшего затем вступил в перепалку с Волошиным, заявив, что он "за суверенную Украину". Волошин ответил, что "суверенную Украину отдали МВФ", и вменял оппоненту, что тот "за Сороса".

Поскольку рядом в это время проходил другой нардеп, Александр Кабанов от Слуги народа, ему также немного перепало.

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Теги: драка, нападение, зеленка, яйцо, олег волошин
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