Нардеп Волошин заявил, что Украина не имеет суверенитета. Депутаты возмутились

Депутаты потребовали от спикера, чтобы тот обратился в правоохранительные органы с целью проверки высказываний Олега Волошина

На сегодняшнем заседании Верховной Рады народный депутат фракции ОПЗЖ Олег Волошин во время обсуждения постановления № 3736 о незаконности голосования за поправки в Конституции РФ во временно оккупированном Крыму заявил, что Украина не имеет суверенитета. На заявление бурно отреагировали депутаты других фракций и депутатских групп.

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"Кто захочет возвращаться в страну, где все нищенствуют. Кто захочет возвращаться в страну, которая не имеет суверенитета", - заявил Олег Волошин, добавив, что вчера он специально не пришел на торжественное заседание Рады по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины.

Глава депутатской группы За будущее Тарас Батенко назвал высказывание Волошина "плевком, который был осуществлен во имя памяти миллионов украинцев, которые погибли, сражаясь за независимость Украины" и потребовал от главы парламента "надлежащей реакции". А глава фракции Голос Сергей Рахманин подчеркнул, что во время войны такие намеки на территориальную целостность страны являются преступлением.

В итоге нардепы фракций Европейская солидарность, Голос и Слуга народа, а также представители депутатских групп За будущее и Доверие потребовали, чтобы спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков направил запросы в правоохранительные органы с целью проверки высказываний Волошина.

Сам Разумков отметил, что поднимать в зале заседаний вопросы, которые "хоть как-то будут ставить под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства" недопустимо.

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Дарья Мостовая

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