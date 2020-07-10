МИД прокомментировал высказывания Саакашвили о "нелегитимности" власти Грузии

Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства

Законодательство четко определяет тех, кто может выражать официальную позицию Украины. И соответственно публичные высказывания неуполномоченных людей не могут считаться позицией государства. Об этом заявило Министерство иностранных дел в комментарии об отношениях Украины с Грузией.

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Необходимость такого комментария была вызвана заявлениями экс-президента Грузии и главы исполкома Национального совета реформ Михаила Саакашвили, который вчера, 9 июля, назвал в видеообращении нынешнюю власть Грузии "нелегитимной".

В заявлении МИД отмечается, что Украина ценит стратегическое партнерство с Грузией и готова развивать добрососедские отношения.

В министерстве перечислили проекты, над которыми сейчас работают Киев и Тбилиси. Среди них – положение об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведение 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В МИД заявили об укреплении сотрудничества с Грузией по интеграции с НАТО и ЕС, а также отметили существование общих проблем в связи с российской агрессией.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

28 июня 2018 года Саакашвили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 24 апреля премьер Грузии Гахария заявил, что если Саакашвили будет назначен на официальную должность в Украине, Грузия отзовет посла .

24 апреля премьер Грузии Гахария заявил, что если Саакашвили будет назначен на официальную должность в Украине, Грузия . После назначения Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ, посла Грузии в Украине вызвали в Тбилиси для консультаций.

После назначения Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ, посла Грузии в Украине для консультаций. Сегодня, 10 июля, после вчерашних высказываний Саакашвили о власти Грузии, МИД Грузии вызвал посла Украины в стране Игоря Долгова.

Наталия Медведева

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