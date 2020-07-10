МИД Грузии вызвал украинского посла из-за высказываний Саакашвили

Слова экс-президента о нелегитимности нынешней грузинской власти наносят ущерб отношениям Украины и Грузии, считают в Тбилиси

МИД Грузии вызвал посла Украины в стране Игоря Долгова из-за заявлений экс-президента Грузии и главы исполкома Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

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На встрече грузинская сторона отметила грузино-украинские стратегические отношения и дружбу. В то же время, в МИД Грузии назвали неприемлемыми заявления Саакашвили. Такие действия, считает грузинская сторона, являются нарушением законодательства Грузии и наносят значительный ущерб двусторонним отношениям.

В Грузии надеются, что украинская сторона даст "правильную оценку" этому факту, и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений.

Сообщается, что министр иностранных дел Грузии связался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В МИД Грузии заявили, что Кулеба "выразил обеспокоенность инцидентом и пообещал прояснить ситуацию".

Вчера Саакашвили назвал в видеообращении нынешнюю власть Грузии нелегитимной. "Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на минуту не признаю его законность и ни на минуту не признаю законность ситуации, которая сейчас сложилась в Грузии", - заявил Саакашвили.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

заочно приговорили обвинили 24 апреля премьер Грузии Гахария заявил, что если Саакашвили будет назначен на официальную должность в Украине, Грузия отзовет посла.

После назначения Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ, посла Грузии в Украине вызвали в Тбилиси для консультаций.

Денис Юдин

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