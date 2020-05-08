Грузия отзывает посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Официальный Тбилиси отзывает своего посла в Киеве "для консультаций" в связи с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Интерфакс-Украина.

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"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - отметил глава МИД страны.

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По его словам, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".