Грузия отзывает посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Официальный Тбилиси отзывает своего посла в Киеве "для консультаций" в связи с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Интерфакс-Украина.
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"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - отметил глава МИД страны.
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По его словам, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".
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28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- В мае 2019-го президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, которого тот лишился в 2017-м указом пятого президента Петра Порошенко.
- 22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, поскольку "видит в нем потенциал для усиления Кабмина". Саакашвили согласился и на встрече с фракцией Слуга народа сообщил ей, что президент поручил ему заниматься переговорами с МВФ. В результате Саакашвили не назначили.
- Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сказал, что назначение Саакашвили Грузия воспримет как "недружественный шаг".
- 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
Арина Толина