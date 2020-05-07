Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский назначил Саакашвили и определил его обязанности

Зеленский назначил Саакашвили и определил его обязанности - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)
07.05.2020, 21:27

Заместителем Саакашвили президент назначил предпринимателя Александра Ольшанского

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ президент подписал 7 мая, сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Верю, что он (Саакашвили, - ред.) сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - сказал Зеленский.

Этим же указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем главы Исполнительного комитета реформ.

Справка. Александр Ольшанский - украинский предприниматель и общественный деятель в области информационных технологий, президент холдинга Internet Invest Group. Один из основателей конференции iForum. С 2004 г - бизнес-консультант проекта IPNET.

Также документом вносятся изменения в указы о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и в положение о Национальном совете реформ, сообщили в ОП.

Согласно этим изменениям, глава комитета и его заместитель работают на общественных началах. Они могут быть назначены советниками президента.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В документе также определены функции главы комитета:

- инициирует заседания Национального совета реформ и рассмотрение на таких заседаниях вопросов по отдельным направлениям реформ;

- обеспечивает по отдельным направлениям реформ выполнение задач, возложенных на комитет;

- представляет комитет во взаимодействии с другими органами, предприятиями и организациями;

- представляет по поручению Национального совета реформ решение Национального совета реформ в отношениях с органами исполнительной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и СМИ;

- разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности Национального совета реформ, комитета;

- образует рабочие группы для разработки, детальной проработки отдельных направлений реформ, формирует персональный состав таких групп и принимает решение по определению их руководителей.

Заседания комитета должны проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

  • 22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.
  • 24 апреля в Слуге народа заявили, что на эту должность у Саакашвили нет поддержки большинства фракции.



Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
александр ольшанский Владимир Зеленский реформы михаил саакашвили
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 