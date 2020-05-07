Зеленский назначил Саакашвили и определил его обязанности

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ президент подписал 7 мая, сообщает пресс-служба ОП.
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"Верю, что он (Саакашвили, - ред.) сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - сказал Зеленский.
Этим же указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем главы Исполнительного комитета реформ.
Также документом вносятся изменения в указы о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и в положение о Национальном совете реформ, сообщили в ОП.
Согласно этим изменениям, глава комитета и его заместитель работают на общественных началах. Они могут быть назначены советниками президента.
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В документе также определены функции главы комитета:
- инициирует заседания Национального совета реформ и рассмотрение на таких заседаниях вопросов по отдельным направлениям реформ;
- обеспечивает по отдельным направлениям реформ выполнение задач, возложенных на комитет;
- представляет комитет во взаимодействии с другими органами, предприятиями и организациями;
- представляет по поручению Национального совета реформ решение Национального совета реформ в отношениях с органами исполнительной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и СМИ;
- разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности Национального совета реформ, комитета;
- образует рабочие группы для разработки, детальной проработки отдельных направлений реформ, формирует персональный состав таких групп и принимает решение по определению их руководителей.
Заседания комитета должны проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.