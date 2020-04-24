У Саакашвили нет поддержки большинства фракции Слуги народа — замглавы СН

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

У бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили нет поддержки большинства (70%) фракции Слуга народа в вопросе его назначения вице-премьер-министром по вопросам реформ. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина после внеочередного заседания Рады заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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Заместитель председателя фракции отметила, что фактически "монобольшинство" разделилось в этом вопросе пополам.

"На данный момент большинства, а это 70% голосов фракции, пока нет. В принципе, сейчас фракция фактически разделилась пополам по этому вопросу", - сказала депутат.

При этом Кравчук отметила, что она лично готова поддержать кандидатуру Саакашвили.

"Он был бы хорошим переговорщиком с Международным валютным фондом и у него есть опыт проведения экономических реформ и реформ, которые касаются бизнеса, поэтому этим опытом стоило бы воспользоваться", - сказала Кравчук.

22 апреля LIGA.net сообщала, что президент Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьер министра по реформам.

Грузия заявила , что отзовет своего посла из Украины, если экс-президента Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. назначат в украинский Кабмин. В Грузии Саакашвили