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У Саакашвили нет поддержки большинства фракции Слуги народа — замглавы СН

У Саакашвили нет поддержки большинства фракции Слуги народа — замглавы СН - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)
24.04.2020, 18:19

Фракция фактически разделилась пополам по этому вопросу, сказала замглавы Слуги народа

У бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили нет поддержки большинства (70%) фракции Слуга народа в вопросе его назначения вице-премьер-министром по вопросам реформ. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина после внеочередного заседания Рады заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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Заместитель председателя фракции отметила, что фактически "монобольшинство" разделилось в этом вопросе пополам.

"На данный момент большинства, а это 70% голосов фракции, пока нет. В принципе, сейчас фракция фактически разделилась пополам по этому вопросу", - сказала депутат.

При этом Кравчук отметила, что она лично готова поддержать кандидатуру Саакашвили.

"Он был бы хорошим переговорщиком с Международным валютным фондом и у него есть опыт проведения экономических реформ и реформ, которые касаются бизнеса, поэтому этим опытом стоило бы воспользоваться", - сказала Кравчук.

Вадим Ребрина
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Слуга народа кабмин михаил саакашвили Евгения Кравчук
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