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Премьер Грузии: Мы отзовем посла из Украины, если Саакашвили назначат

Премьер Грузии: Мы отзовем посла из Украины, если Саакашвили назначат - Фото
Гиорги Гахария (фото - пресс-служба парламента Грузии)
24.04.2020, 15:14

Премьер Грузии Гахария подчеркнул, что назначение Саакашвили на высокую должность в Украине "категорически неприемлемо", поскольку он осужден в Грузии

Грузия отзовет своего посла из Украины, если экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назначат в украинский Кабмин. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Эхо Кавказа.

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"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций", - сказал он.

Гахария подчеркнул, что со стороны стратегического партнёра Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, которое осуждено в Грузии за "довольно тяжкое преступление" и находится в розыске.

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Марк Сировой
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