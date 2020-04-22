Зеленский встретился с Саакашвили

Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)

Президент Владимир Зеленский встретился с Михаилом Саакашвили - экс-президентом Грузии и главой Одесской облгосадминистрации при президенте Петре Порошенко. Об этом LIGA.net рассказали в пресс-службе Офиса главы государства.

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Сообщается, что политики обсуждали "видение Саакашвили о возможной помощи в развитии Украины".

Зеленский считает, что Саакашвили имеет потенциал для поддержки Кабмина. Президент предложил ему "поделиться своим видением и наработками с правительством и парламентом".

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