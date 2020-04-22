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Саакашвили подтвердил, что Зеленский предложил ему работать в Кабмине

Саакашвили подтвердил, что Зеленский предложил ему работать в Кабмине - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)
22.04.2020, 15:12

Михаил Саакашвили назвал честью предложение президента Владимира Зеленского войти в правительство в качестве вице-премьера по реформам

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение занять должность вице-премьер-министра по реформам. Об этом он сообщил в Facebook.

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Саакашвили заявил, что предложение Зеленского является честью для него, и что у него была "очень содержательная и полезная" беседа с премьером Денисом Шмыгалем, во время которой они обсудили все вопросы, связанные с возможной работой Саакашвили в Кабмине.

Саакашвили пообещал представить Верховной Раде предложения по необходимым изменениям и выразил готовность вместе с командой президента работать "со всеми патриотическими силами в парламенте" и с "другими политическими силами в обществе", чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла мировой экономический кризис.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский кабмин реформы михаил саакашвили вице-премьер Денис Шмыгаль
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