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"Недружественный шаг Киева". Посол Грузии о возможном назначении Саакашвили

"Недружественный шаг Киева". Посол Грузии о возможном назначении Саакашвили - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)
24.04.2020, 12:36

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе выразил опасения в связи с возможным назначением экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Кабмин

Возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-министра по реформам "с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг". Такое мнение выразил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщает Интерфакс-Украина.

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Шарашенидзе заявил, что Саакашвили "неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем": "На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг".

Посол также уточнил, что Украина проинформирована об отношении властей Грузии к этому вопросу. Он выразил надежду, что в Киеве "примут во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями".

  • В июле 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Это произошло на фоне заявления экс-президента о том, что оппозиция должна "развалить правительство Иванишвили".
  • В октябре того же года его обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 
  • В мае 2019-го Зеленский вернул Саакашвили гражданство.
  • 22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам. Тот согласился.
  • Сегодня экс-президент Грузии встретился с нардепами Слуги народа. 

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Владислав Сердюк
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