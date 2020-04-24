"Недружественный шаг Киева". Посол Грузии о возможном назначении Саакашвили

Возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-министра по реформам "с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг". Такое мнение выразил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщает Интерфакс-Украина.
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Шарашенидзе заявил, что Саакашвили "неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем": "На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг".
Посол также уточнил, что Украина проинформирована об отношении властей Грузии к этому вопросу. Он выразил надежду, что в Киеве "примут во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями".
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