Активисты должны чувствовать себя безопасно: В ЕС обеспокоены пожаром у Шабунина

Глава представительства ЕС в Украине призвал расследовать это дело и наказать виновных, если действия были умышленными

"Очень встревожены новостью о том, что сгорел дом антикоррупционного активиста Виталия Шабунина", - заявил в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

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Он призвал власти расследовать это дело, и, в случае если это действительно было умышленным поджогом, привлечь виновных к ответственности. "Гражданские активисты должны чувствовать себя в безопасности при выполнении своей миссии", - подчеркнул он.

Сегодня ночью в Киеве случился пожар в доме главы общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина. Активист считает, что его жилье подожгли.

Чуть позже полиция открыла уголовное дело по факту поджога, было начато досудебное расследование.

Дарья Мостовая

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