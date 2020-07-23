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Активисты должны чувствовать себя безопасно: В ЕС обеспокоены пожаром у Шабунина

23.07.2020, 14:08
Активисты должны чувствовать себя безопасно: В ЕС обеспокоены пожаром у Шабунина - Фото
Матти Маасикас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава представительства ЕС в Украине призвал расследовать это дело и наказать виновных, если действия были умышленными

"Очень встревожены новостью о том, что сгорел дом антикоррупционного активиста Виталия Шабунина", - заявил в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

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Он призвал власти расследовать это дело, и, в случае если это действительно было умышленным поджогом, привлечь виновных к ответственности. "Гражданские активисты должны чувствовать себя в безопасности при выполнении своей миссии", - подчеркнул он.

Дарья Мостовая
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