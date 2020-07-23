Умышленный поджог. Полиция открыла дело из-за пожара в доме Шабунина

У Шабунина заявили, что возле сгоревшего дома нашли остатки взрывчатки

Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УКУ по факту пожара в доме Виталия Шабунина - главы общественной организации Центр противодействия коррупции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Начато досудебное расследование. Полиция также устанавливает причастных к преступлению.

Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме главы ЦПК Виталия Шабунина нашли остатки взрывчатки.

"Уже очевидно, что это был поджог. Из того, что я могу неэкспертно комментировать, то на пороге идентифицировали устройства. Похоже, что это устройства, которые и были взрывчаткой. Листочком под №5 обозначена эта взрывчатка. Под порогом ее нашли. Теперь осталось найти, кто подложил эту взрывчатку", - сообщила она во время трансляции в Facebook.

Сегодня ночью горел дом Виталия Шабунина. Глава ЦПК Виталий Шабунин считает, что его дом намеренно подожгли.

Виталия Шабунина. В пресс-центре областной полиции уточнили, что дом находится в пригороде столице – селе Гнедин.

В результате пожара пострадавших нет.

Смотрите также: "Горіла хата, палала". Реакция соцсетей на скандальный номер Квартала 95

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.