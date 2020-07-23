Общественные организации требуют отставки Авакова из-за пожара в доме Шабунина

Подписанты заявления считают, что Украина остается опасной страной для общественных активистов и правозащитников

Ряд общественных организаций требуют от Верховной Рады и президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за инцидента с пожаром в доме руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом говорится в заявлении организаций, опубликованном на сайте ZMINA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подписанты заявления считают, что Украина остается опасной страной для общественных активистов и правозащитников.

"Вынуждены констатировать, что Украина остается опасной страной для работы общественных активистов и правозащитников, а ее активные граждане, которые пытаются продвигать реформы и противодействовать коррупции, часто вынуждены платить за это безопасностью, здоровьем и даже своей жизнью", — сказано в заявлении.

Среди требований:

- эффективное расследование "нападения на дом" Шабунина;

- предоставление ему госохраны;

- публичное осуждение Зеленским "нападения" на Шабунина и других антикоррупционных активистов в Украине, взятие президентом инцидента с домом Шабунина под личный контроль;

- отставка главы МВД Арсена Авакова.

По состоянию на 18:20 заявление подписали 43 организации.

Центр противодействия коррупции считает, что произошло посягательство на жизнь Шабунина и его семьи.

Там заявили, что не доверяют следствию и будут добиваться изменения квалификации преступления. Предварительно правоохранители квалифицировали пожар как умышленное повреждение имущества (часть 2 статьи 194 УК).

"Мы обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой взять под личный контроль расследование нападений на активистов, в том числе на посягательство на жизнь Виталия Шабунина и его семьи", - сказано в сообщении.

Сегодня ночью в Киеве случился пожар в доме главы общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина. Активист считает, что его жилье подожгли.

случился пожар Полиция открыла уголовное дело по факту поджога.

открыла уголовное дело по факту поджога. В посольстве США в Украине заявили, что обеспокоены недавними вероятными нападениями на политических деятелей и представителей гражданского общества в Украине.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.