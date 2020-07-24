Шабунин о сожженном доме: Зеленский все понимает и должен включить голову

Общественный деятель настаивает, что власть "должна ремонтировать неработающие институты нормативным регулированием и кадровыми решениями"

Вероятные заказчики поджога (как считает хозяин) дома антикоррупционера Виталия Шабунина "четко осознавали, что наказание их не догонит", и сделать так, чтобы они его все же понесли – ответственность президента Владимира Зеленского. Об этом НВ сказал сам глава Центра противодействия коррупции.

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По его словам, те, кто якобы поджег дом, "прекрасно понимают, что расследовать это придется Нацполиции Арсена Авакова, а процессуальное руководство ляжет на плечи генпрокурору Ирине Ведендиктовой".

"Поэтому заказчики четко осознавали, что наказание их не догонит. Это политическая ответственность Зеленского, потому что никто из нас не может "отремонтировать" Нацполицию или уволить судью", - сказал Шабунин.

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Шабунин считает, что Зеленский в курсе подоплеки событий: "Ну, что он может не понимать о Бужанском или о Дубинском, о Венедиктовой, которая с нарушением закрывает дело Бахматюка, об Авакове или об ОАСК?" По словам антикоррупционера, президент "умный человек, все понимает и все знает, и не имеет права на незнание", но ему нужно "включить голову".

В ночь на 23 июля 2020-го в Киеве случился пожар в доме главы ОО Центр противодействия коррупции Шабунина. Он считает, что это поджог. Открыто дело по факту поджога .

в доме главы ОО Центр противодействия коррупции Шабунина. Он считает, что это поджог. . В посольстве США в Украине заявили, что обеспокоены недавними нападениями на политиков и представителей гражданского общества в Украине.

Евгений Пилипенко

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