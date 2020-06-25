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Изнасилование в Кагарлыке. Полицейские похищали сестру жертвы - адвокат

Изнасилование в Кагарлыке. Полицейские похищали сестру жертвы - адвокат - Фото
Олена Сотник и Неля Погребицкая (Фото: Скриншот из видео)
25.06.2020, 12:39

По словам адвоката, полицейские похитили сестру пострадавшей и совершали следственные действия без каких-либо оснований

Подозреваемые в изнасиловании полицейские в Кагарлыке совершали незаконные действия в отношении несовершеннолетней сестры жертвы преступления Нели Погребицкой. Об этом на пресс-конференции с участием Погребицкой заявила ее адвокат Елена Сотник.

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"У нас есть еще один фигурант в этом деле и мы заявление уже подали. О совершении преступления в отношении малолетней сестры Нели, которую зовут Алла. В отношении нее также эти самые подозреваемые, за несколько часов до того, как начались события с Нелей, совершали незаконные действия с несовершеннолетней", - заявила Сотник.

Она добавила, что фактически они ее похитили и совершали следственные действия без каких-либо оснований.

Сотник также заявила, что Неля Погребицкая опасается за собственную жизнь.  "Мы думали, стоит ли ей встречаться и разговаривать с журналистами. Но из-за того, что она находится в очень серьезном и тяжелом психологическом состоянии, и она за себя боится и за свою семью. Когда арестовывали одного из фигурантов, Николая Кузива, он четко сказал - "я скоро вернусь и вы поймете, вы тогда получите". Угрозы эти звучали и сама Неля и ее семья боится", - сказала адвокат и добавила, что "Кагарлыкское дело" является приоритетным для всей страны.

Жертва изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неля Погребицкая

Также во время конференции адвокат Татьяна Козаченко заявила, что защите не предоставили результаты всех экспертиз. "На сегодняшний момент было назначено более пяти экспертиз. Мы увидели результаты только двух. Вопрос в том, что прошел месяц, а адвокаты не видят должных результатов всех экспертиз", - заявила адвокат.

После пресс-конференции адвокаты и нардепы отправятся в МВД, чтобы требовать предоставить охрану потерпевшей. "Мы не уйдем, пока Неле не дадут охрану, если нужно, будем ночевать под дверьми", - отметила нардеп от фракции Голос Александра Устинова.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.
  • 30 мая по результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полицииуволили десять сотрудников полиции.

Читайте также: Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшей до сих пор не дали госохрану

Наталия Софиенко
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