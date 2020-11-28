В Харькове произошел масштабный пожар на ТЦ Барабашово: это крупнейший рынок города – фото

На территории торгового центра Барабашово, крупнейшего в Харькове рынка, произошел масштабный пожар. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 02:39 ночи 28 ноября. Горели торговые павильоны на площадке со стороны улицы Проспектной. Пожар разросся на площадь 1000 квадратных метров, штаб пожаротушения поднял сложность пожара до четвертой категории: ликвидировали возгорание около 100 спасателей из 15 отделений.

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По данным ГСЧС, огонь уничтожил 21 торговый павильон, удалось спасти 85. Никто не пострадал, так как рынок был закрыт в это время.

Пожар удалось локализовать к 04:17 утра, на месте происшествия работают спасатели. Причина возгорания устанавливается.

В июле 2020-го в Харькове начали строить дорогу, которая пролегает через территорию рынка Барабашово.

Предприниматели не единожды протестовали из-за дороги, а в октябре 2019-го пришли с акцией под горсовет. Тогда мэр города Геннадий Кернес заявил, что дорога будет построена в любом случае, после чего под крики "позор" и свист протестующих ушел на сессию горсовета, которая поддержала проект строительства.

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Фото, видео – ГСЧС