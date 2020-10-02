Украинские военные сняли кадры поджога травы в Луганской области: видео

Как отмечают авторы ролика, поджоги совершили террористы российско-оккупационных войск

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, боевики поджигают траву неподалеку от позиций Вооруженных сил Украины. Ролик опубликовал благотворительный фонд "Возвращайся живым". Там говорят, что получили видео от украинских военных.

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Как отмечают в фонде, поджоги совершили террористы российско-оккупационных войск. На кадрах ролика видно, как неизвестные люди бросают открытый огонь на землю.

На видео также заметно, что огонь быстро разносится по траве из-за сильного ветра.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию

Утром 1 октября в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности.

В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками.

В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".

В Офисе генпрокурора рассматривают все версии причин пожаров, основные: обстрелы боевиками, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

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Станислав Стороженко

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