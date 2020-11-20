"Возможно катастрофическое обрушение". Легендарный телескоп Аресибо будет взорван – видео

В Пуэрто-Рико уничтожат 305-метровую чашу астрономической обсерватории Аресибо вместе с другими конструкциями: инженерный анализ показал, что полученные из-за старости узлов повреждения нельзя убрать без высокого риска для строителей и персонала. Об этом пишет национальный научный фонд США.
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10 августа 2020 года "зеркало" сооружения было пробито лопнувшим вспомогательным тросом: образовался разрыв длиной 30 м.
Несмотря на это, инженерные бригады спроектировали и были готовы выполнить аварийную стабилизацию конструкции вспомогательной кабельной системы, но пока обсерватория готовилась к доставке запчастей, на той же башне 6 ноября оборвался главный кабель.
Фото ниже: Arecibo Observatory/University of Central Florida
"Конструкция в опасности катастрофического обрушения. Мы считаем, что строение должно быть снесено контролируемым образом как можно скорее", – подчеркнули инженеры.
После этого было принято коллегиальное решение: нужно выводить телескоп из эксплуатации, так как риски для персонала и ремонтников становятся слишком высокими.
16 ноября 1974 года отсюда было отправлено "Послание Аресибо" – 169-секундный радиосигнал на длине волны 12,6 см в направлении шарового звездного скопления М13 в 25 000 св. лет в созвездии Геркулеса.
Тем временем в Китае введен в эксплуатацию крупнейший в мире аналогичный телескоп FAST. Диаметр его рефлектора – полкилометра:
Видео: WKMG News 6 ClickOrlando, New China TV