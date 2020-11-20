"Возможно катастрофическое обрушение". Легендарный телескоп Аресибо будет взорван – видео

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Поврежденный телескоп, который работал 57 лет и принес огромную пользу познанию мироустройства, будет контролируемо снесен

В Пуэрто-Рико уничтожат 305-метровую чашу астрономической обсерватории Аресибо вместе с другими конструкциями: инженерный анализ показал, что полученные из-за старости узлов повреждения нельзя убрать без высокого риска для строителей и персонала. Об этом пишет национальный научный фонд США.

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10 августа 2020 года "зеркало" сооружения было пробито лопнувшим вспомогательным тросом: образовался разрыв длиной 30 м. 

Несмотря на это, инженерные бригады спроектировали и были готовы выполнить аварийную стабилизацию конструкции вспомогательной кабельной системы, но пока обсерватория готовилась к доставке запчастей, на той же башне 6 ноября оборвался главный кабель. 

Фото ниже: Arecibo Observatory/University of Central Florida

Под поверхностью радиотелескопа (нажмите, чтобы увеличить)

"Конструкция в опасности катастрофического обрушения. Мы считаем, что строение должно быть снесено контролируемым образом как можно скорее", – подчеркнули инженеры.

После этого было принято коллегиальное решение: нужно выводить телескоп из эксплуатации, так как риски для персонала и ремонтников становятся слишком высокими.

СПРАВКА. Открытие обсерватории состоялось 1 ноября 1963 года. Диаметр рефлектора телескопа, расположенного в естественной карстовой воронке, составляет 304,8 м. Он составлен из 38 778 перфорированных алюминиевых пластин размером примерно 1×2 м, которые уложены на сетку из стальных тросов. 900-тонный облучатель антенны подвижный и подвешен на 18 тросах к трем башням, а наведение телескопа на заданную точку неба осуществлялось путем перемещения облучателя.

16 ноября 1974 года отсюда было отправлено "Послание Аресибо" – 169-секундный радиосигнал на длине волны 12,6 см в направлении шарового звездного скопления М13 в 25 000 св. лет в созвездии Геркулеса.

Тем временем в Китае введен в эксплуатацию крупнейший в мире аналогичный телескоп FAST. Диаметр его рефлектора – полкилометра:

Видео: WKMG News 6 ClickOrlando, New China TV

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Теги: Пуэрто-Рико, ремонт, наука, технологии, космос, астрономия, телескоп, разрушение, обсерватория, Аресибо
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