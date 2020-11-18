Авария ракеты Vega. Дефектов в украинских двигателях не было, причина в другом – Южмаш

Блок двигателей РД-843 производится на Южмаше по контракту с компанией AVIO и передается заказчику для монтажа на четвертую ступень ракеты (AVUM)

Вчерашняя неудача при выведении в космос спутников на ракете Vega не связана с конструкцией украинского двигателя РД-843 или каким-то браком при его изготовлении на Южмаше. Об этом пишет пресс-служба завода в Днепре, ссылаясь на предварительные выводы расследования причин аварии компанией-оператором Arianespace.

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На заключительном этапе выведения спутников на орбиту разгонный блок AVUM (верхняя ступень ракеты) отклонился от заданной траектории, что привело к потере контроля над ним и утрате аппаратов SEOSAT-Ingenio и TARANIS.

Предварительно установлено, что к инциденту привела ошибка при монтаже блока двигателей на ступень.

Кабели, ведущие к исполнительным механизмам управления тягой на верхней ступени, были перевернуты при монтаже. Это привело к тому, что двигатель переместил форсунку в неправильном направлении в ответ на команды системы наведения ракеты. В итоге она потеряла управление сразу после включения двигателей AVUM. В компании охарактеризовали перевернутые кабели как "человеческую ошибку", а не проектную проблему.

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Украинские инженеры указали, что "некоторые предвзятые и недобросовестные СМИ", в частности пропагандистские российские и те, которые манипулируют умышленно или по невежеству, уже успели возложить ответственность за аварию на украинский двигатель.

Они подчеркивают, что окончательные выводы о причинах аварии еще не сделаны: их озвучит сегодня комиссия ESA/Arianespace.

После 14 идеальных миссий Vega отказала в первый раз 11 июля 2019 года, когда дефект конструкции теплозащиты второй ступени привел к утрате спутника FalconEye 2 (и самой высокой зарегистрированной сумме страхового возмещения за неудачный запуск спутника – $415 млн). 17 ноября 2020-го случился второй провал.

КБ Южное сравнило свой разгонный блок для спутников с аналогами из России: инфографика.

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Евгений Пилипенко

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