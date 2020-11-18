Глава NASA Украине: Вы входите в самую широкую коалицию по исследованию космоса в истории

Программа Artemis предполагает строительство на естественном спутнике Земли обитаемой базы, а рядом с Луной – орбитальной станции

Директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн приветствовал Украину как нового члена клуба нескольких стран-подписантов международной договоренности о лунной программе NASA "Артемида". Об этом он написал в Twitter.

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По словам топ-чиновника мирового космоса, Украина вошла в состав "самой широкой и разнообразной международной коалиции по исследованию космоса в истории".

"Рад приветствовать Украину как девятую страну, подписавшую соглашение о принципах!" – пишет он.

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Многие процессы, технологии и принципы, которые будут "обкатываться" по программе Artemis, прорабатываются с прицелом под будущий визит и возможную колонизацию Марса.

13 октября 2020 года США, Британия, Канада, Австралия, Япония, Италия, Люксембург и ОАЭ подписали договоренности о принципах лунной программы Artemis.

Вчера, 17 ноября 2020-го, был внезапно уволен с должности главы Госкосмоса Владимир Усов. Вместо него ведомство возглавил Михаил Лев. Что о нем известно.

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Евгений Пилипенко

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