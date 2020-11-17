Провал миссии. Ракета Vega отказала второй раз за три запуска: спутники потеряны в космосе

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В компании сообщили, что проводят анализ данных телеметрии, чтобы определить причины сбоя

Завершилась неудачей миссия космической компании Arianespace по выведению на солнечно-синхронные орбиты спутников SEOSAT-Ingenio и TARANIS. Из-за нештатной работы разгонного блока ракеты Vega аппараты не вышли в запланированные точки.

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Сегодняшний старт осуществлен в 03:52 ночи по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане. О провале в компании сообщили в самом конце трансляции, когда, казалось, все этапы уже были пройдены идеально.

Через восемь минут после старта миссии VV17 и после первого зажигания двигателя разгонного блока AVUM было обнаружено отклонение от траектории, повлекшее за собой потерю полезной нагрузки. 

Смотрите видео: Корабль Маска пришвартовался к МКС. Экипаж переходит на станцию – трансляция

На AVUM установлен украинский некриогенный ЖРД закрытого типа РД-843 многократного включения. Именно в этой ступени/разгонном блоке находятся основные компоненты авионики ракеты. 

СПУТНИКИ. 820-килограммовый SEOSAT-Ingenio был спутником Европейского космического агентства для наблюдения за Землей, разработанным для Испанского центра развития промышленных технологий. Это была бы флагманская миссия в стратегической космической программе страны. Спутник с высоты 670 км должен был делать многоспектральные и оптические изображения с HD-разрешением для картографирования, землепользования, мониторинга окружающей среды, а также управления рисками и нацбезопасности.

Иллюстрация: ESA

Названный в честь бога грома в кельтской мифологии, 152-килограммовый TARANIS был первым спутником для наблюдения за электромагнитными, световыми и радиационными явлениями в атмосфере над грозовыми фронтами на высоте от 20 до 100 км. Оператор на два года – Французское космическое агентство, операционная высота – 676 км.

Иллюстрация: CNES

РАКЕТА. Одноразовая четырехступенчатая ракета легкого класса Vega предназначена для вывода спутников массой до 2000 кг на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км. Стартовая масса ракеты – 137 т, длина – 30 м, диаметр – 3 м. Стоимость запуска (только ракеты с топливом) — €25 млн при условии двух запусков за год, и €22 млн, если запусков четыре. 

Vega на 65% разработана и собрана в Италии, остальные 35% узлов ракеты обеспечивают Франция (15%), Испания (6%), Бельгия (5,63%), Нидерланды (3,5%), Швейцария (1,34%), Швеция (0,8%) и Украина (двигатель 4-й ступени от Южное/Южмаш). ЕSA намерено заменить РД-843 на другой двигатель. Подробные характеристики Vega доступны на английском.

Фото: Arianespace

Вскоре должно начаться использование усовершенствованной "Веги" — Vega C. Первую ступень Р80 заменили на новую P120C с тягой свыше 4650 кН. В будущем Европа хочет заменить нынешние третью и четвертую ступени одной — с двигателем на жидком метане/кислороде, который разрабатывают в центре Хруничева (РФ), и новой авионикой. Эта ракета будет называться Vega E (Еvolution).

  • После 14 идеальных миссий Vega отказала в первый раз 11 июля 2019 года, когда дефект конструкции теплозащиты второй ступени привел к утрате спутника FalconEye 2 (и самой высокой зарегистрированной сумме страхового возмещения за неудачный запуск спутника – $415 млн). Сегодня – второй провал, который случился после одной успешной миссии 3 сентября.
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Теги: спутник, космос, запуск, ракета, орбита, южное, южмаш, arianespace, vega, разгонный блок, неудача, TARANIS, SEOSAT-Ingenio, AVUM
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