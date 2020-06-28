Первый после катастрофы. Запуск напичканной спутниками ракеты Vega – трансляция

Завтра, 29 июня в 04:51 утра по Киеву, с космодрома Куру во Французской Гвиане при помощи ракеты Vega попробуют вывести на различные орбиты 53 аппарата общим весом 756 кг, для чего впервые на этом типе носителя будет использован модульный диспенсер для размещения спутников. Это также первый старт Vega после катастрофического запуска около года назад.

Место запуска — комплекс Ensemble de Lancement Vega (ELA-1) на космодроме Куру во Французской Гвиане, расположенной на северо-северо-восточном побережье Южной Америки. С этой конкретной площадки произведено уже более 40 запусков.

Чтобы на отставать от конкурентов, Arianespace опробуют в этой миссии пакетный запуск множества спутников за раз по проекту SSMS (Small Spacecraft Mission Service). Спутниковый диспенсер – новый продукт ESA, разработанный Avio и собранный чешской компанией SAB Aerospace.

Изображения ниже кликабельны:

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА. С момента старта до отделения всех спутников пройдет примерно 1 ч 45 мин.

Один из основных грузов – 112-килограммовый спутник ESAIL отслеживания морского трафика по системе AIS для exactEarth.





В космос выведут партию микроспутников Flock-1 Planet Labs для метеорологии и отслеживания движения судов, пачку из 26 SuperDove-кубсатов и восьми Lemur-2y от Spire Global. Под обтекателем есть и Trisat - первый словенский спутник, построенный для образовательных целей в Университете Марибора. Аппарат может снимать поверхность Земли для исследования зеленых зон, оценки ущерба от стихийных бедствий, обнаружения вулканической пыли и прочего.

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Также на борту два кубсата FSSCat (3Cat 5A и 3Cat-5/BA) для измерения влажности почв, протяженности и толщи льда, обнаружения таяния под ледяной коркой. На одном из них - ɸ-sat, демонстратор потенциала искусственного интеллекта от Политехнического университета Каталонии, который будет автоматически отбраковывать снимки, непригодные из-за облаков: на Землю попадут только полезные данные. Почитать об этом на сайте ESA:

Среди прочих в космос улетят следующие микро- и наноспутники: AMICal Sat, интернет-аппарат Athena от PointView — дочки Facebook, Casaa-Sat, DIDO-3, GHGSat-C1, IGOSat, NEMO-HD, NuSat-6 (Aleph-1 6, Hypatia), PICASSO, PINO, NAPA-1 (RTAF-SAT 1), PIXL, SIMBA, SpaceBee (x12), TTU100, UPMSat 2, D-Orbit’s ION CubeSat Carrier и другие.

РАКЕТА. Одноразовая четырехступенчатая ракета-носитель легкого класса Vega (аббревиатура от Vettore Europeo di Generazione Avanzata) предназначена для вывода спутников массой до 2000 кг на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км. Стартовая масса ракеты — 137 т, длинна — 30 м, диаметр — три метра. Первые три ступени — P80, Zefiro-23 и Zefiro-9 итальянской компании Avio — оснащены твердотопливными двигателями.

На четвертой ступени AVUM (Attitude Vernier Upper Module) установлен украинский некриогенный ЖРД закрытого типа РД-843 многократного включения, работающий на несимметричном диметилгидразине с азотным тетраоксидом как окислителем. Именно в этой ступени/разгонном блоке находятся основные компоненты авионики ракеты. Подробные характеристики Vega доступны на английском.

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Vega на 65% разработана и собрана в Италии, остальные 35% узлов ракеты обеспечивают Франция (15%), Испания (6%), Бельгия (5,63%), Нидерланды (3,5%), Швейцария (1,34%), Швеция (0,8%) и Украина (двигатель 4-й ступени от КБ Южное и Южмаша). Европейское космическое агентство намерено заменить украинский РД-843 на более экологичный немецкий узел.

Стоимость запуска (только ракеты с топливом) — €25 млн при условии двух запусков за год, и €22 млн, если запусков четыре.

За почти восемь лет 14 стартов были успешными – и только последний, 11 июля 2019-го, завершился неудачей. ОАЭ тогда застраховали "погибший" аппарат Falcon Eye 1 на $415 млн, и провальный запуск Vega стал для космического страхования рекордно крупным ущербом.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Позднее в 2020-м должно начаться использование усовершенствованной "Веги" — Vega C (Consolidated). Первую ступень Р80 заменят на новую P120C с тягой свыше 4650 кН, созданную Europropulsion — совместным предприятием Avio и Safran. Она будет использовать как топливо твердую форму HTPB. В будущем Европа хочет заменить нынешние третью и четвертую ступени одной — с двигателем на жидком метане/кислороде, который разрабатывают в центре Хруничева (РФ), и новой авионикой. Эта ракета будет называться Vega E (Еvolution).

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