"Мертвый" спутник NASA полвека болтался на орбиту и, наконец, сгорел в атмосфере: видео

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OGO-1 вывели из эксплуатации еще в 1971 году

Проведя 56 лет на орбите, вечером 29 августа вошел в атмосферу, разрушился и сгорел американский спутник OGO-1 из проекта Orbiting Geophysical Observatory, который изучал магнитосферу планеты. Об этом сообщили в Университете Аризоны.

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Аппарат запустили в сентябре 1964 года в экваториальной плоскости и спустя семь лет вывели из эксплуатации, оставив на высокоэллиптической орбите. Остальные пять спутников проекта давно сошли с орбит, но дебютный оставался в космосе до последних дней лета-2020.

Яркий полет в атмосфере и фрагментацию OGO-1 наблюдали над южной частью Французской Полинезии в Тихом океане.

Как выглядел спутник в сложенном и развернутом состоянии, показал в Twitter астроном Джонатан Макдауэлл.

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Теги: спутник, nasa, космос, атмосфера, разрушение, обломки, метеор, OGO-1
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