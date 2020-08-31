Первый за десятилетия запуск на полярную орбиту из Флориды – трансляция старта от SpaceX

На сегодня, 31 августа в 02:18 ночи по Киеву, запланирован запуск ракеты Falcon 9 от SpaceX с трехтонным спутником для Аргентины и двумя второстепенными "пассажирами". Старт – с площадки SLC-40 базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

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ПОЛЕТ. Эта миссия знаменует собой первый запуск SpaceX на полярную орбиту с восточного побережья и первый "полярный" запуск из Флориды за десятилетия.

Маршевая ступень ракеты B1059 до этого летала в трех мисcиях: CRS-19 (декабрь-2019), CRS-20 (март-2020) и Starlink-9 (июнь-2020). Спустя примерно восемь минут после старта она должна мягко опуститься на площадку в 14 км от стартовой – это покажут в прямом эфире.

СПУТНИКИ. На борту – три аппарата. SAOCOM-1B уйдет на свою орбиту примерно через 14 минут после старта, GNOMES-1 – спустя 61,6 минуты, Tyvak-0172 – еще через минуту.

SAOCOM-1B (Satélite Argentino de Observación Con Microondas) – аппарат мониторинга поверхности Земли, заказанный Национальной комиссией по космической деятельности Аргентины (CONAE) и собранный местной INVAP. Аппарат выведут на солнечно-синхронную орбиту (высота 620 км, наклонение 97,8°), откуда он будет снабжать страну данными о стихийных бедствиях, отслеживать процессы в океанах, на ледниках Антарктиды и Андов, а также помогать в с/х деятельности.

Спутник оснащен SAR-L – радаром с синтезированной апертурой высокой четкости на частоте 1,275 ГГц. Габариты – 10х3,5 м с развернутыми антеннами. Весит около 3 т, плановая "жизнь" в космосе – более 5 лет. Ценник спутника – в районе полумиллиарда долларов США.

SpaceX заключила контракт на заброску двух таких аппаратов с CONAE еще 11 лет назад. SAOCOM-1A запустили только осенью 2018-го.

GNOMES-1 от компании PlanetiQ весит всего 30 кг. Его повесят на орбите высотой 650 км с наклонением 72°. Это первый метеорологический аппарат из будущей группировки в 20 спутников. Собран в Blue Canyon Technologies (США), оснащен системой зондирования атмосферы Pyxis: она улавливает сигналы GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС – на основании их параметров моделируется прогноз погоды.

Tyvak-0172 – крупный (формат 6U) 10-килограммовый кубсат от Tyvak Nano-Satellite Systems. Также метеоспутник, основанный на похожей на GNOMES-1 технологии.

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь.

За час до этого в Техасе попытается взлететь на 150 метров и мягко сесть следующий тест-аппарат Starship – SN6. Трансляция.