На Южмаше пожаловались Зеленскому на отсутствие военных заказов
Президент на встрече с коллективом завода заявил, что предприятия "должно быть украинским брендом и вернуть внимание западных инвесторов"
Коллектив Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днепре встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетовал на отсутствие заказов от Минобороны на этом крупном предприятии по производству ракетно-космической, военной и другой наукоемкой продукции. Офис президента вел трансляцию встречи в Facebook.
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"Мы хотим еще военных заказов от Минобороны", – обратился к президенту директор Южмаша Сергей Войт.
Он пожаловался Зеленскому, что в прошлом году при нем "пообещали" предприятию такие заказы – "и ничего", хотя "все остались довольны разработками".
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Зеленский заявил, что "поговорит с военными", но ничего конкретного не пообещал.
- В марте 2019-го Южмаш заявил, что производство ракет для России "ведется по графику". Спустя неделю в Москве сказали, что отказываются от украинских "Зенитов".
- В июле 2020-го Рада приняла закон, предполагающий выделение Южмашу 2,3 млрд грн на погашение долгов.
- В июне Южмаш и корейская Caris договорились о совместном производстве электробусов.
- В августе на заводе сообщили, что с чешским инвестором начнут строить водородные двигатели.
- Сейчас на Южмаше – чуть более 5000 рабочих мест, а на рубеже 1980/1990 годов там работали 55 000 сотрудников.
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