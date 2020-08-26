На Южмаше пожаловались Зеленскому на отсутствие военных заказов

Президент на встрече с коллективом завода заявил, что предприятия "должно быть украинским брендом и вернуть внимание западных инвесторов"

Коллектив Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днепре встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетовал на отсутствие заказов от Минобороны на этом крупном предприятии по производству ракетно-космической, военной и другой наукоемкой продукции. Офис президента вел трансляцию встречи в Facebook.

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"Мы хотим еще военных заказов от Минобороны", – обратился к президенту директор Южмаша Сергей Войт.

Он пожаловался Зеленскому, что в прошлом году при нем "пообещали" предприятию такие заказы – "и ничего", хотя "все остались довольны разработками".

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Зеленский заявил, что "поговорит с военными", но ничего конкретного не пообещал.

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Евгений Пилипенко

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