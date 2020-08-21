КБ Южное сравнило свой разгонный блок для спутников с аналогами из России: инфографика

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Конструкторское бюро Южное, разработавшее верхнюю ступень для украинской космической ракеты Циклон-4, работает над ее унификацией. Создатели утверждают, что их разгонный блок - та ступень ракеты, которая точно выводит спутники на целевые орбиты, - "составит достойную конкуренцию" российским аналогам.

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Подчеркивается, что работы ведутся для возможности применения этой ступени на перспективных модификациях ракеты вроде Циклон-4М.

Помимо этого, инженеры в Днепре конструируют устройство отделения спутников бандажного типа, создают обтекатель ракеты и продумывают унификацию интерфейса разгонного блока с главным блоком и отсеком между ступеней.

СПРАВКА. Циклон-4/4М - проект украинского космического ракетного комплекса легкого/среднего класса, предназначенный для оперативного и высокоточного выведения на орбиты космических аппаратов: до 5,5 т на экваториальную высотой 500 км и 1,8 т - на геопереходную. Весной 2017-го КБ сообщило, что ведет разработку двухступенчатой Циклон-4М для запуска с космодрома в Канаде.

КБ Южное показало сравнительную характеристику разгонных блоков - своего для Циклона-4М, а также российских Бриз и Фрегат. Нажмите, чтобы увеличить:

Сейчас бюро готовится к внедрению новой технологии разделения ступеней ракеты в полете с применением пневмотолкателя вместо твердотопливного двигателя торможения. Идет работа над модернизацией заправочной и топливной систем, корпуса и других узлов, в том числе пиротехнических средств.

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Евгений Пилипенко

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