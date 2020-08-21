КБ Южное сравнило свой разгонный блок для спутников с аналогами из России: инфографика
Часть работ проводится из-за импортозамещения: после начала войны России против Украины поставки деталей с предприятий РФ прекращены
Конструкторское бюро Южное, разработавшее верхнюю ступень для украинской космической ракеты Циклон-4, работает над ее унификацией. Создатели утверждают, что их разгонный блок - та ступень ракеты, которая точно выводит спутники на целевые орбиты, - "составит достойную конкуренцию" российским аналогам.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Подчеркивается, что работы ведутся для возможности применения этой ступени на перспективных модификациях ракеты вроде Циклон-4М.
Помимо этого, инженеры в Днепре конструируют устройство отделения спутников бандажного типа, создают обтекатель ракеты и продумывают унификацию интерфейса разгонного блока с главным блоком и отсеком между ступеней.
КБ Южное показало сравнительную характеристику разгонных блоков - своего для Циклона-4М, а также российских Бриз и Фрегат. Нажмите, чтобы увеличить:
Сейчас бюро готовится к внедрению новой технологии разделения ступеней ракеты в полете с применением пневмотолкателя вместо твердотопливного двигателя торможения. Идет работа над модернизацией заправочной и топливной систем, корпуса и других узлов, в том числе пиротехнических средств.
- В конце весны Южное приобрело новый станок для производства космической техники.
- Спутники, ракеты и нетворкинг: LIGA.net выяснила, чем занимается стартап-акселератор при Госкосмосе.
Читайте также: Экипаж космической станции заперли в российском модуле: на борту утечка воздуха
Комментарии