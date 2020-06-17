Маск набирает инженеров: SpaceX будет строить плавучий космопорт для Starship

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кто с опытом работы на шельфе, также на нефтяных вышках, с нужным образованием и желанием влиться в команду пионеров частного космоса – шлите резеюме

Частная космическая компания SpaceX объявила набор инженеров и техников - проектировать/строить плавучие космопорты сверхтяжелого класса для гиперзвуковых путешествий вокруг Земли и для полетов на Луну/Марс при помощи корабля Starship. Об этом у себя в Twitter написал глава компании Илон Маск.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, площадки для старта и посадки будут достаточно далеко, чтобы не беспокоить густонаселенные районы, но везде от них до берега можно будет добраться на быстроходной лодке за считанные минуты.

"Перед перевозкой коммерческих пассажиров проведем много пробных полетов", - сказал он, добавив, что первые тест-полеты по маршрутам "Земля-Земля" будут "через два-три года".

Немного устаревшая анимация:

Макс пока не решил, где обустраивать инфраструктуру – в Браунсвилле или Порт-Исабел.

Ранее Маск объявил в компании, что Starship – первейший приоритет, его создание нужно ускорить.

Требования к соискателям можно посмотреть здесь. Сейчас в SpaceX работают около 8000 сотрудников.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметр - 9 м, стартовая масса – до 5000 т, грузоподьемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких, так и дальних полетов в космос. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Читайте также: Прототип космического корабля Starship лицензировали для испытательных полетов 

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Илон Маск, технологии, космос, ракета, корабль, космодром, полет, starship, ноу-хау, космопорт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Маск набирает инженеров: SpaceX будет строить плавучий космопорт для Starship
Маск набирает инженеров: SpaceX будет строить плавучий космопорт для Starship
Появилось полное видео убийства полицейским афроамериканца в Атланте
Появилось полное видео убийства полицейским афроамериканца в Атланте
Новой почте на терминалах помогают роботы: видео, фото
Новой почте на терминалах помогают роботы: видео, фото
FMCG Каким будет туризм в период карантина? 10 инсайдов об отдыхе в Турции, Египте и Греции
Подарок на День рождения Злочевскому от НАБУ, или История взятки в $6 млн
Экономика Подарок на День рождения Злочевскому от НАБУ, или История взятки в $6 млн
"Жизнь его больно била, почти ломала, но он поднимался вновь". Каким был Алексей Порошенко
Продовольствие "Жизнь его больно била, почти ломала, но он поднимался вновь". Каким был Алексей Порошенко
Популярное
фото/видео
Маск набирает инженеров: SpaceX будет строить плавучий космопорт для Starship
Маск набирает инженеров: SpaceX будет строить плавучий космопорт для Starship
Появилось полное видео убийства полицейским афроамериканца в Атланте
Появилось полное видео убийства полицейским афроамериканца в Атланте 16.06.20, 21:18
Клаустрофобично. В США открыли "антикоронавирусный" спортзал – видео
Клаустрофобично. В США открыли "антикоронавирусный" спортзал – видео 16.06.20, 12:10
"Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале – видео
"Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале – видео 16.06.20, 08:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 