Маск набирает инженеров: SpaceX будет строить плавучий космопорт для Starship

Частная космическая компания SpaceX объявила набор инженеров и техников - проектировать/строить плавучие космопорты сверхтяжелого класса для гиперзвуковых путешествий вокруг Земли и для полетов на Луну/Марс при помощи корабля Starship. Об этом у себя в Twitter написал глава компании Илон Маск.

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По его словам, площадки для старта и посадки будут достаточно далеко, чтобы не беспокоить густонаселенные районы, но везде от них до берега можно будет добраться на быстроходной лодке за считанные минуты.

"Перед перевозкой коммерческих пассажиров проведем много пробных полетов", - сказал он, добавив, что первые тест-полеты по маршрутам "Земля-Земля" будут "через два-три года".

Немного устаревшая анимация:

Макс пока не решил, где обустраивать инфраструктуру – в Браунсвилле или Порт-Исабел.

Ранее Маск объявил в компании, что Starship – первейший приоритет, его создание нужно ускорить.

Требования к соискателям можно посмотреть здесь. Сейчас в SpaceX работают около 8000 сотрудников.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметр - 9 м, стартовая масса – до 5000 т, грузоподьемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких, так и дальних полетов в космос. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

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