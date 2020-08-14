Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео

Американская оборонная корпорация Northrop Grumman показал наземный огневой тест твердотопливного ускорителя GEM-63XL с несущей конструкцией из углепластика. Ракетный узел испытали в предгорьях штата Юта.

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"Невозможно создать самый длинный моноблочный твердотопливный двигатель. Так было до сих пор. Ознакомьтесь с нашим GEM-63XL для United Launch Alliance", - пишут в компании.

"Атлас-5" начнет летать с GEM-63 в 2021 году, а GEM-63XL используют на создаваемой ракете Vulcan. Возможно использование такого ускорителя и на другой создаваемой ракете - OmegА.

СПРАВКА. GEM-63 (Graphite-Epoxy Motor 63) разрабатывается для замены боковых ускорителей AJ-60A компании Аerojet Rocketdyne для ракеты Atlas V. Стандартный (не XL) бустер при длине более 20 м и диаметре около 1,6 м весит 5 тонн, заправленный - более 49 т, и развивает тягу до 1660 кН.

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