Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео

Американская оборонная корпорация Northrop Grumman показал наземный огневой тест твердотопливного ускорителя GEM-63XL с несущей конструкцией из углепластика. Ракетный узел испытали в предгорьях штата Юта.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Невозможно создать самый длинный моноблочный твердотопливный двигатель. Так было до сих пор. Ознакомьтесь с нашим GEM-63XL для United Launch Alliance", - пишут в компании.
"Атлас-5" начнет летать с GEM-63 в 2021 году, а GEM-63XL используют на создаваемой ракете Vulcan. Возможно использование такого ускорителя и на другой создаваемой ракете - OmegА.
Смотрите также: Взлет "марсианской" ракеты Atlas V от первого лица: видео с камеры на обшивке