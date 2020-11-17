Корабль Маска пришвартовался к МКС. Экипаж переходит на станцию – трансляция

Американский частный пилотируемый корабль Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией в автоматическом режиме. Это произошло 17 ноября в 06:01 утра по киевскому времени.

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После проверки герметичности стыка начался процесс открытия люков для соединения атмосфер МКС и "Дракона".

16 ноября в 02:27 ночи компания SpaceX на ракете Falcon 9 запустила в первый операционный полет Crew Dragon "Resilience" с четырьмя астронавтами: командиром Майклом Хопкинсом, пилотом Виктором Гловером, а также специалистами Шэннон Уокер и Соити Ногути. Первые три – из NASA, последний – JAXA.

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