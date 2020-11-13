Будущая колонизация Луны и Марса. Украина подписала соглашение о принципах мирного космоса

Глава Госкосмоса Владимир Усов пояснил: такой шаг даст Украине возможность реализации своих проектов вместе с ведущими космическими агентствами мира

Украина вошла в клуб из нескольких стран-подписантов международной договоренности о программе NASA Artemis: она предполагает строительство на естественном спутнике Земли обитаемой базы, а рядом с Луной – орбитальной станции. Об подписании документа сообщила пресс-служба Государственного космического агентства.

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"Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации "Артемиды", – подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о принципах сотрудничества по гражданскому исследованию и использованию ресурсов Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Страны-подписанты обязуются руководствоваться ими:

Мирное исследование

Все мероприятия, проводимые по программе "Артемида", должны осуществляться в мирных целях.

Прозрачность

Подписанты осуществляют деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.

Совместимость

Нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности.

Экстренная помощь

Подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы "Артемида" в контексте соглашения о спасении.

Регистрация космических объектов

Любое государство, участвующее в программе, должно быть участницей конвенции о регистрации.

Распространение научных данных

Подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы.

Сохранение наследия

Подписанты обязуются сохранять космическое наследство.

Космические ресурсы

Добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с договором о космосе.

Деконфликтизация деятельности

Подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует договор о космосе.

Орбитальный мусор

Подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

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В ведомстве добавили, что подписание договоренности способствует расширению сотрудничества Украины и США по другим направлениям космической деятельности.

13 октября 2020 года NASA, США, Британия, Канада, Япония, Италия, Люксембург и ОАЭ подписали договоренности о принципах лунной программы Artemis.

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Евгений Пилипенко

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