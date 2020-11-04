"Спутник Всевластья". Что-то неизвестное запускают на орбиту для военных США – трансляция

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О том, что под головным обтекателем "Атласа", информации в свободном доступе нет

На завтра, 5 ноября в 00:54 по киевскому времени, с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида запланирован старт ракеты Atlas V с полностью секретным военным спутником США.

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Запуск осуществляется в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO). О миссии NROL-101 можно почитать в формате PDF, фото добавляются в высоком качестве во Flickr компании ULA.

Как сообщили в NRO, "эмблема миссии – дань уважения историям о "Властелине колец" с золотым кольцом и эльфийским шрифтом, который переводится как "Доброта удержится".

Atlas V — одноразовая двухступенчатая ракета, конфигурируемая с габаритами головного обтекателя и числом "боковушек". Длина – 58,3 м, диаметр – 3,81 м, стартовая масса – от 334 до 547 тонн. Способна выводить на НОО до 18,8 т, на ГПО – почти 9 т. Одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было.

Производится альянсом United Launch Alliance (Lockheed Martin + Boeing). Стоимость запуска – от $110 до $235 млн.

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Маршевая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 российского Энергомаша: он работает на керосине с жидким кислородом. Америка планирует отказаться от РД-180 в 2022-м. Вторая ступень Centaur использует тягу двигателя RL-10C-1 на жидких водороде и кислороде.

Это четвертый запуск Atlas V в конфигурации 531. Первая цифра – диаметр головного обтекателя: "5" — 5,4 м. Вторая цифра соответствует количеству боковых ускорителей — от 0 до 5, третья — число двигателей второй ступени: 1 или 2.

На ракете впервые будут использованы модернизированные 45-тонные боковые ускорители GEM63, которые на начальных этапах полета обеспечивают большую часть тяги (см. фото). 

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Теги: Властелин колец, ULA, Atlas V, спутник, космос, разведка, запуск, ракета, NROL-101
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