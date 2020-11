"Спутник Всевластья". Что-то неизвестное запускают на орбиту для военных США – трансляция

На завтра, 5 ноября в 00:54 по киевскому времени, с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида запланирован старт ракеты Atlas V с полностью секретным военным спутником США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Запуск осуществляется в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO). О миссии NROL-101 можно почитать в формате PDF, фото добавляются в высоком качестве во Flickr компании ULA.

Как сообщили в NRO, "эмблема миссии – дань уважения историям о "Властелине колец" с золотым кольцом и эльфийским шрифтом, который переводится как "Доброта удержится".

Atlas V — одноразовая двухступенчатая ракета, конфигурируемая с габаритами головного обтекателя и числом "боковушек". Длина – 58,3 м, диаметр – 3,81 м, стартовая масса – от 334 до 547 тонн. Способна выводить на НОО до 18,8 т, на ГПО – почти 9 т. Одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было.

Производится альянсом United Launch Alliance (Lockheed Martin + Boeing). Стоимость запуска – от $110 до $235 млн.

Читайте также: 19 млрд км. Земля успешно связалась с зондом за пределами Солнечной системы

Маршевая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 российского Энергомаша: он работает на керосине с жидким кислородом. Америка планирует отказаться от РД-180 в 2022-м. Вторая ступень Centaur использует тягу двигателя RL-10C-1 на жидких водороде и кислороде.

Это четвертый запуск Atlas V в конфигурации 531. Первая цифра – диаметр головного обтекателя: "5" — 5,4 м. Вторая цифра соответствует количеству боковых ускорителей — от 0 до 5, третья — число двигателей второй ступени: 1 или 2.

На ракете впервые будут использованы модернизированные 45-тонные боковые ускорители GEM63, которые на начальных этапах полета обеспечивают большую часть тяги (см. фото).

Time fo another #ToryTimelapse. #AtlasV , meet your #GEM63s! Here are the giant, 100,000 lbm (45,000kg) SRMs being hung on the Mighty Atlas for the NROL101 mission that will launch later this year. pic.twitter.com/TNemb61URV