Бактерии прожили год в открытом космосе. Ученые показали их после спуска на Землю – фото

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Обезвоженные бактерии проживали снаружи станции на спецплатформе под стеклянным экраном: он блокировал самое жесткое УФ-излучение длиной менее 190 нм

Бактерии Deinococcus radiodurans выжили в течение года в открытом космосе на внешней обшивке Международной космической станции. Об этом в журнале Microbiome пишут авторы исследования, подвергнувшие микроорганизмы такому стресс-тесту.

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Выживаемость бактерий на высоте около 400 км над Землем была намного ниже по сравнению с контрольный штаммом в обычных условиях, но у тех Deinococcus radiodurans, которые выжили, вроде бы все было в порядке, пишут авторы, хотя они и немного отличались от земных "собратьев".

Бактерии-астронавты оказались покрыты небольшими бугорками, также у них запустились компенсаторные механизмы, которые усиленно восстанавливали повреждения от космической радиации. 

Фото бактерий, которые год пробыли на внешней обшивке МКС:

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Фото бактерий того же вида на Земле (контрольная группа):

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Ученые не знают, почему спущенные с МКС на Землю бактерии покрылись "мурашками". Они полагают, что это некая реакция на стресс от быстрого перепада температур/давления/химсостава окружающей среды: якобы происходит некое экcтренное удаление продуктов жизнедеятельности.

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Это не самый продолжительный срок содержания D. radiodurans на МКС (ранее образец бактерии пробыл там три года), но в этот раз биологи пытались выяснить, что именно делает бактерию такой стойкой.

"Был запущен механизм эксцизионной репарации эндонуклеазой UvrABC, чтобы справиться с повреждением ДНК. Защита от активных форм кислорода отразилась в повышенном содержании каталаз и путресцина. Кроме того, несколько белков и мРНК, ответственных за регуляторные и транспортные функции, также показали повышенное содержание. Уменьшение количества первичных метаболитов указывает на изменение энергетического статуса, необходимого для восстановления поврежденных молекул", – кратко описали они открытия.

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Теги: вакуум, наука, радиация, космос, исследование, мкс, биология, бактерия, невесомость, выживание, Deinococcus radiodurans
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