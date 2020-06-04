Новый препарат уничтожил даже самые устойчивые к антибиотикам бактерии – отчет

Фото: Janice Haney Carr, Matthew J. Arduino / DRPH, USCDCP

Исследователи из Принстонского университета сообщили о соединении, которое уничтожает даже самые устойчивые к антибиотикам грамотрицательные бактерии. Препарат получил рабочее название иррезистин, он основан на веществе SCH-79797, пишут авторы в статье для журнала Cell.

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Микробиологи нарекли его "отравленной стрелой": вещество способно не только "прокалывать" стенки бактериальных клеток, но и разрушает необходимую для их жизнедеятельности фолиевую кислоту. SCH-79797 испытали на кишечной палочке и обычно крайне устойчивых к антибиотикам стафилококках и гонококках. Он действовал как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии.

Бактерии, утверждают авторы, не смогли выработать к препарату устойчивость почти за месяц, хотя поколение у них сменяется каждые 20 минут.

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"Была только одна проблема: первоначальный SCH-79797 убивал клетки человека и бактериальные клетки примерно одинаково, что означало, что в качестве лекарства он рисковал убить пациента до того, как убьет инфекцию. Но производное, Irresistin-16, это исправило: оно почти в 1000 раз сильнее убивает бактерии, чем клетки человека", - рассказали исследователи.

В качестве окончательного подтверждения они вылечили с помощью иррезистина мышей, инфицированных Neisseria gonorrhoeae.

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