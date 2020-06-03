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В США нашли "микрокосмоc жизни" внутри необычных грибов – фото

В США нашли "микрокосмоc жизни" внутри необычных грибов – фото - Фото
Фото: пресс-служба NASA
03.06.2020, 14:56

Ученые NASA обнаружили гриб, который содержит внутри целую экосистему; более того, в грибе нашли две новые категории микробной жизни

В почти безжизненном бассейне гейзеров Норрис на территории Йеллоустонского нацпарке в грибах вида Pisolithus arhizus проживают бактерии, которые умеют "поедать" многие токсичные вещества и производить при этом энергию. Статья об открытии опубликована в журнале Microbiology Open, пишет пресс-служба NASA.

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Гриб пизолитус красильный часто встречается в лесу, но, как выяснилось, также распространен в месте, где не могут выжить ни деревья, ни даже большинство микробов.

Ученые узнали, что внутри них живут и бактерии, и водоросли, и другие микроорганизмы: все они взаимодействуют в замкнутой системе, причем некоторые участки вообще не содержат кислорода, а в других его концентрация вчетверо выше, чем в атмосфере.

Среди разнообразия микробов обнаружили и две новые категории. Эти бактериальные филы (в биологии фил - уровень классификации ниже королевства и выше класса по рангу, - ред.) настолько новые, говорят исследователи, что у них еще нет имен, и они могут "дать новое понимание мира микробов".

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Вопрос, откуда и как эти грибы и микробы в них получают энергию для жизнедеятельности, остается загадкой. Авторы полагают, что открытые внутри Pisolithus arhizus бактерии способны поглощать элементы вроде мышьяка. Расшифровка их генома показала, что там есть не только гены для создания механизмов получения энергии из углеводородов, но и для поглощения широкого спектра токсинов (бензин, нефть, дизтопливо и другого; всего того, что загрязняет почву и грунтовые воды).

Таким образом, эти микробы могут быть ключом к очистке сточных вод и токсичных материалов, полагают исследователи, и одновременно производить энергию.

"То, что мы нашли внутри этого гриба, повлияло на наши соображения насчет способности организмов выживать в других мирах", - подчеркнули сотрудники NASA.

  • Ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун дала рекомендации, как защититься от употребления ядовитых грибов и что делать в случае отравления. 

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Евгений Пилипенко
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nasa экология наука исследование открытие биология бактерия гриб Йеллоустон
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