В двух городах США можно легально покушать психоделических грибов

Фото: pixabay.com

В калифорнийском городе Окленд легализовали "волшебные" грибы: власти сделали это после того как несколько свидетелей доказали - их употребление помогает справиться с депрессией, наркозависимостью и посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом пишет Голос Америки.

Местные депутаты единогласно проголосовали за декриминализацию использования и хранения взрослыми таких грибов и других энтеогенных или психоактивных растений и грибов.

"Подавляющее большинство выступающих поддержало этот шаг, заявив, что такие вещества, как аяуаска и пейот, являются традиционными лекарственными средствами растительного происхождения", - пишет агентство.

Псилоцибиновые грибы в Австралии будут давать неизлечимым больным.

В Минздраве ранее заявили, что "лечение" грибами не помогает от рака, а в мае комитет Рады поддержал законопроект о медицинском каннабисе.

Читайте также: Супрун дала советы, как не отравиться грибами