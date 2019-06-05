В двух городах США можно легально покушать психоделических грибов

В калифорнийском городе Окленд легализовали "волшебные" грибы: власти сделали это после того как несколько свидетелей доказали - их употребление помогает справиться с депрессией, наркозависимостью и посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом пишет Голос Америки.
Местные депутаты единогласно проголосовали за декриминализацию использования и хранения взрослыми таких грибов и других энтеогенных или психоактивных растений и грибов.
"Подавляющее большинство выступающих поддержало этот шаг, заявив, что такие вещества, как аяуаска и пейот, являются традиционными лекарственными средствами растительного происхождения", - пишет агентство.
Псилоцибиновые грибы в Австралии будут давать неизлечимым больным.
В Минздраве ранее заявили, что "лечение" грибами не помогает от рака, а в мае комитет Рады поддержал законопроект о медицинском каннабисе.
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