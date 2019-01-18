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18.01.2019, 12:00

В Австралии неизлечимым больным будут давать псилоцибиновые грибы

В Австралии неизлечимым больным будут давать псилоцибиновые грибы - Фото
Фото: Pixa

Пациенты госпиталя имени Святого Винсента в Мельбурне будут употреблять "магические" грибы для избавления от депрессии

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В рамках эксперимента неизлечимо больным пациентам одной из больниц Австралии будут давать псилоцибиновые грибы. Об этом сообщает Loudwire.

Издание напоминает, что подобные эксперименты уже проводились в США и дали позитивные результаты. Псилоцибин - галлюциногенный компонент "магических" грибов - позволил существенно снизить уровень тревожности, смягчить депрессивные проявления.

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С апреля 30 пациентов госпиталя имени Святого Винсента в Мельбурне будут употреблять галлюциногенные грибы.

Спустя полгода употребления псилоцибиновых грибов 70% пациентов больниц Нью-Йорка назвали эту практику наиболее значимым духовным опытом своей жизни, а 87% сообщили, что их удовлетворенность жизнью возросла несмотря на то, что ни находились на пороге смерти.

Похожие результаты дал эксперимент, проведенный группой ученых Imperial College London. В ходе небольшого исследования 19 пациентам давали единичную дозу псилоцибина.

У половины прошли симптомы депрессии, они испытали изменения в активности мозга, которые были устойчивыми около пяти недель.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что псилоцибин подавляет работу миндалевидного тела в мозгу, которое в значительной степени отвечает за такие эмоции, как страх и беспокойство.

До этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) определило, что 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA), также известный как экстази, является "прорывной терапией" при лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

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Теги: депрессия, эксперимент, здравоохранение, грибы
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