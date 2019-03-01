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01.03.2019, 10:12

Минздрав: "Лечение" грибами не помогает от рака

Минздрав: "Лечение" грибами не помогает от рака - Фото
Фото: LIGA.net

Минздрав предупреждает, что фунготерапия - это манипуляция и попытка заработать деньги

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Рак нельзя вылечить так называемой фунготерапией, то есть грибами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Фунготерапия - это манипуляция и попытка заработать деньги на доверии и желании людей выздороветь", - отметили в пресс-службе.

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В ведомстве подчеркнули, что не было проведено ни одного масштабного клинического исследования по изучению эффективности и безопасности препаратов, изготовленных из грибов или их компонентов, в лечении или предотвращении рака.

"Грибы могут повлиять на важные гематологические показатели пациента, таким образом отсрочить или даже отменить курс химиотерапии", - отметили в минздраве. 

Специалисты уточнили, что для изготовления препаратов от смертельных болезней часто используются высокотоксичные грибы (мухоморы, поганки).

"Они опасны и могут привести к серьезной интоксикации организма или даже смерти. Также гриб способен накапливать вредные вещества в течение роста, например, свинец и другие тяжелые металлы, способные вызвать почечную недостаточность", - сказали в пресс-службе.

11 декабря Украина запретила три препарата от высокого давления - вызывают рак.

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Теги: минздрав, лечение, грибы, рак
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