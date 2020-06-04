Старый добрый аспирин. Ученые выяснили, в чем опасность популярного препарата

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Использование аспирина повышает риск получения внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечений, хотя эта опасность не настолько высока, чтобы отказаться от препарата. Такие выводы сделали ученые из Университета Англия Раскин в статье для журнала British Journal of Clinical Pharmacology.

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Они провели масштабный "зонтичный" анализ открытых данных для оценки опасности/вреда аспирина. В исследование включено около 6000 статей и десятки мета-исследований. Выводы: если вероятность развития внутричерепного кровотечения повышалась на треть (34%), то в верхних отделах желудочно-кишечного тракта - почти наполовину (47%). Риски других типов кровоизлияний повышаются до 62%

СПРАВКА. Ацетилсалициловая кислота – лекарство с обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Широко известна как "Аспирин", запатентованный фирмой Bayer. Препарат входит в список важнейших лекарств Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно потребляется более 80 млрд таблеток.

Применение аспирина связано также с (менее очевидным) понижением риска проявления сердечно-сосудистых осложнений у людей без этих заболеваний: вероятность инфаркта/сердечной недостаточности снижалась на 17%. Баланс плюсов и минусов препарата следует тщательно оценивать, чтобы не навредить пациентам, особенно пожилым, подчеркнули авторы.

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"По сравнению с другими активными препаратами аспирин в низких дозах имел убедительные доказательства более низкого риска кровотечений, но также и более низкой сравнительной эффективности. Низкая доза аспирина значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает риск кровотечений. Данные о множественных других последствиях для здоровья ограничены", - резюмировали исследователи.

Некоторые регуляторы в сфере здравоохранения разных стран ограничили безрецептурную продажу аспирина, основываясь на данных о повышении опасности развития кровоизлияний и инсультов при его использовании.

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