Коронавирус. Ученые призвали помогать больным, дав им подышать вирусом-хищником

Вторичные бактериальные инфекции у больного COVID-19 вместе с типичной для коронавируса задержкой выработки антител организмом, по мнению ученых, значительно повышают летальность среди пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Ученые из Университета Бирмингема предлагают "приглушить" размножение опасных бактерий и помочь организму с антителами за счет специфических вирусов-хищников.
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Репликация коронавируса в легких приводит к тому, что из-за чрезмерной иммунной реакции на вторжение патогена поврежденные отделы органа наполняются жидкостью, снижающей способность организма к газообмену/дыханию. Ошметки инфицированных вирусом человеческих клеток – отличный субстрат для бактерий, что, в свою очередь, ведет к новой иммунной реакции организма: альвеолы заполняются дополнительным воспалительным материалом. Процесс ускоряется.
Среди бактерий, которые могут приводить к таким патологиям – Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, Aerococcus viridans, Haemophilius influenza, Moraxella catarrhalis, а также Acinetobacter baumanii и Klebsiella pneumoniae.
Более того, пишут в статье, если бактериофаги еще и генетически модернизировать, их можно использовать для быстрого производства специфических антител против SARS-CoV-2. Это можно сделать с помощью техники фагового дисплея, за которую пару лет назад присудили Нобелевскую премию.
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Авторы идеи призывают к клиническим испытаниям для проверки этих двух подходов: "Ни одно отдельное вмешательство не устранит COVID-19. Чтобы добиться прогресса, нужно подходить к проблеме с максимально возможного количества разных точек зрения и дисциплин".
Идея опубликована в журнале Phage: Therapy, Applications and Research.
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