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Коронавирус. Ученые призвали помогать больным, дав им подышать вирусом-хищником

Коронавирус. Ученые призвали помогать больным, дав им подышать вирусом-хищником - Фото
Бактериофаги на бактерии-жертве (иллюстрация – liebertpub.com)
25.06.2020, 07:06

С аэрозолем больному можно вводить безвредные для него бактериофаги: они будут убивать бактерии, приводящие к дыхательной недостаточности/пневмонии

Вторичные бактериальные инфекции у больного COVID-19 вместе с типичной для коронавируса задержкой выработки антител организмом, по мнению ученых, значительно повышают летальность среди пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Ученые из Университета Бирмингема предлагают "приглушить" размножение опасных бактерий и помочь организму с антителами за счет специфических вирусов-хищников.

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Репликация коронавируса в легких приводит к тому, что из-за чрезмерной иммунной реакции на вторжение патогена поврежденные отделы органа наполняются жидкостью, снижающей способность организма к газообмену/дыханию. Ошметки инфицированных вирусом человеческих клеток – отличный субстрат для бактерий, что, в свою очередь, ведет к новой иммунной реакции организма: альвеолы заполняются дополнительным воспалительным материалом. Процесс ускоряется.

Среди бактерий, которые могут приводить к таким патологиям – Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, Aerococcus viridans, Haemophilius influenza, Moraxella catarrhalis, а также Acinetobacter baumanii и Klebsiella pneumoniae.

СПРАВКА. Бактериофаги - вирусы, избирательно поражающие бактерии и клетки архей. Атака бактериофагов является специфической: один их вид поражает только один вид бактерий (или даже определенный штамм одного вида). Обнаружены в 1915 году. По размеру в сотни и тысячи раз меньше микробных клеток. Чаще всего размножаются внутри бактерий и вызывают их распад. Обычно фаг состоит из белковой оболочки и генетического материала - ДНК или, реже, РНК. Число фагов в биосфере - более 1030.

Более того, пишут в статье, если бактериофаги еще и генетически модернизировать, их можно использовать для быстрого производства специфических антител против SARS-CoV-2. Это можно сделать с помощью техники фагового дисплея, за которую пару лет назад присудили Нобелевскую премию.

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Авторы идеи призывают к клиническим испытаниям для проверки этих двух подходов: "Ни одно отдельное вмешательство не устранит COVID-19. Чтобы добиться прогресса, нужно подходить к проблеме с максимально возможного количества разных точек зрения и дисциплин".

Идея опубликована в журнале Phage: Therapy, Applications and Research.

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Евгений Пилипенко
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