Не только SpaceX. Electron впервые вернули после запуска в космос: как это было – видео

Еще одна космическая компания начала возвращать отработавшие маршевые ступени ракет. Сегодня, 20 ноября в 04:40 утра по киевскому времени, "частники" Rocket Lab в Новой Зеландии запустили ракету Electron с 30 наноспутниками для американских, французских и новозеландских заказчиков. Их разместили на солнечно-синхронных орбитах на высоте 500 км.

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Таймлайн 16-й миссии Rocket Lab. Ее полное 42-минутное видео, а также официальный Flickr компании.

Миссия, по традиции компании, носила оригинальное название Return Тo Sender ("Возвращено отправителю"), поскольку Rocket Lab впервые испытывала технологию контролируемого возвращения ступени для последующего использования.

Смотрите видео: Вертолет ловит "отработавшую" ступень космической ракеты Rocket Lab

Через 2,5 минуты после старта на высоте около 80 км первая и вторая ступени Electron разделились. Система управления переориентировала первую ступень на 180 градусов, чтобы разместить ее под идеальным углом для повторного входа в атмосферу, и после замедления до <2 Махов был раскрыла для стабилизации тормозной парашют. На последних километрах спуска был развернут большой основной парашют для замедления и контролируемого приводнения в определенную точку в Тихом океане. Ступень уже подобрало специальное судно.

Подробно об "Электроне", которую собирают всего за 18 суток, и космических технологиях компании можно почитать здесь.

"Возвращение первой ступени малой ракеты – неизведанная территория. То, что мы пытаемся решить с помощью Electron, – это невероятно сложная задача. Конечная цель в Return Тo Sender – вернуть целую ступень, но успех этой миссии на самом деле связан с получением большего количества данных, особенно о системе развертывания тормозов и парашютов", – заявил основатель Rocket Lab Питер Бек.

Первая ступень оснащена автономным оборудованием наведения и навигации, системой управления реакцией, телеметрией S-диапазона и бортовыми компьютерными системами для поддержки контролируемого возвращения.

"Вишенкой" на торте станет захват спускающейся ступени в воздухе при помощи вертолета – до того, как она плюхнется в воду.

За каждый уникальный просмотр трансляции этого запуска американский бизнесмен Гейб Ньюэлл из Valve (разработчик компьютерных игр) пожертвует $1 отделению реанимации сети детских больниц Starship в Новой Зеландии. Сейчас их более 125 000.

Российские космонавты не справились с болтом и не выполнили работу в открытом космосе.

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