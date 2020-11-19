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Космонавты не выполнили основную задачу выхода в открытый космос: не смогли открутить болт

19.11.2020, 07:31
Космонавты не выполнили основную задачу выхода в открытый космос: не смогли открутить болт - Фото
Внутри модуля Заря (фото — NASA)

Одним из заданий Рыжикова и Кудь-Сверчкова была подготовка МКС к стыковке с модулем "Наука", который Россия собирается запустить в апреле 2021 года

Во время вчерашних работ на внешней обшивке российского модуля "Заря" на Международной космической станции сотрудники Роскосмоса – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков – не выполнили главную задачу. Космонавты не смогли открутить тугой болт на гермоконтейнере для замены панели системы терморегулирования.

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На трансляции их работ, которую вел как Роскосмос, так и NASA, видно, что они сняли старую панель на самом старом модуле МКС, однако новую не смогли достать из контейнера. Его пришлось вернуть в стыковочный отсек модуля "Поиск", а на "Заре" оставить старый модуль.

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В начале работ поручень гермоконтейнера выскользнул и улетел. После работ около сопел двигателей Рыжиков и Кудь-Сверчков вытерли перчатки полотенцами и также выбросили их в открытый космос.

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Евгений Пилипенко
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